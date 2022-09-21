Під час пізнього неоліту, або нового кам'яного віку, в цій круглій будівлі могла збиратися місцева фермерська громада. Однак це лише припущення – справжнє призначення знахідки невідоме.

Цікаво Підводні ліси розміром з цілі країни можуть урятувати людство: вчені пропонують нову ідею

Що відомо

Коло досить велике – близько 55 метрів у діаметрі, або приблизно стільки, скільки заввишки Пізанська вежа.

Його будівельники були частиною культури штрихованої кераміки, яка процвітала між 4900 і 4400 роками до нашої ери.

Дослідники вперше дізналися про існування цієї структури ще у 1980-х роках, коли будівельники прокладали газо- і водопроводи, але нинішні розкопки вперше виявили її повністю.

Поки що команда археологів знайшла фрагменти кераміки, кістки тварин і кам'яні знаряддя праці .

. Вуглецеве датування органічних решток з цього місця може допомогти точно визначити дату будівництва й, можливо, пов'язати споруду з неолітичним поселенням, виявленим неподалік.

Представник Інституту археології Чеської академії наук (IAP) Ярослав Ржидкий розповідає, що люди, які виготовляли штрихований керамічний посуд, відомі тим, що будували храми в чеському регіоні Богемії. Їхні осілі землеробські села, розташовані на перетині сучасної Польщі, східної Німеччини та північної Чехії, складалися з кількох довгих прямокутних будинків, що вміщували від 20 до 30 осіб кожна. Але "знання про будівництво хороводів перетинали кордони кількох археологічних культур". Різні спільноти будували хороводи по всій центральній Європі.



Відкриті траншеї розкопує команда з Інституту археології Чеської академії наук / Фото IAP

Хороводи: що про них відомо

Ще декілька десятиліть тому про хороводи було мало що відомо. Однак коли аерофотозйомка та безпілотні літальні апарати стали ключовою частиною археологічного інструментарію, вчені зрозуміли, що вони є найдавнішим свідченням архітектури в усій Європі.

Якщо дивитися зверху, хороводи складаються з одного або декількох широких, круглих ровів з кількома проміжками, які функціонували як входи.

Внутрішня частина кожного хороводу, ймовірно, була викладена дерев'яними жердинами, можливо, з глиняною штукатуркою в проміжках.

Сотні таких круглих земляних споруд були знайдені по всій центральній Європі. І хоча їхня популярність в пізньому неоліті очевидна, функція все ще залишається під питанням.



Археологи працюють над розкопками / Фото IAP

У 1991 році в Німеччині було знайдено хоровод цієї ж культури, два входи якого співпадають зі сходом і заходом сонця під час зимового і літнього сонцестояння. Тому одна з інтерпретацій Госекського кола полягає в тому, що воно функціонувало як обсерваторія або своєрідний календар. Інші ж дослідники вважають, що такі будівлі поєднують кілька функцій, найважливішою з яких є соціально-ритуальна. Вони, ймовірно, були побудовані для зборів великої кількості людей, можливо, для вшанування подій, важливих для них як спільноти, таких як обряди переходу, астрономічні явища чи економічний обмін.

Після трьох століть популярності хороводи раптово зникли 4600 року до нашої ери.