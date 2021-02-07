Залишилося два тижні: до Марса одночасно долетять космічні апарати відразу трьох країн

У найближчі два тижні до Марсу прибуде невелике космічний флот, що складається з орбітального зонду Об'єднаних Арабських Еміратів, а також двох марсоходів з Китаю і США. Кожна з цих місій виконуватиме важливу роботу з вивчення Червоної планети.

Усі три космічні апарати були запущені до Марса в липні 2020 року з різницею всього у декілька днів. Настільки щільний графік стартів пояснюється досить вузьким вікном запуску, яке відкривається раз на два роки і пов'язано з дальністю розташування орбіт Марса й Землі. Кожна з держав вирішила не втрачати часу дарма.

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Орбітальна станція "Надія"

Джерело: EMM

Першою до Марсу прибуде міжпланетна орбітальна станція Аль-Амаль, запущена 20 липня 2020 року в рамках програми Emirates Mars Mission за допомогою японської ракети-носія H-IIA. Роботизований зонд розміром з невеликий автомобіль вийде на марсіанську орбіту 9 лютого, а потім протягом двох років буде займатися створенням повної картини марсіанської атмосфери. Перед апаратом стоять завдання з вивчення того, як змінюється погода протягом дня і протягом року у різних географічних регіонах Марса, а також завдання з дослідження метеорологічних подій у нижніх шарах атмосфери планети.



Апарат ОАЕ "Надія"

Для ОАЕ ця місія дуже важлива. У разі успіху вона поставить країну в один ряд з тими нечисленними державами, які проводили аналогічні космічні дослідження. Розробка апарату "Надія" зайняла шість років. У ній взяли участь близько 450 фахівців з Космічного центру Мохаммеда ібн Рашида, американської Лабораторії атмосферної та космічної фізики в Університеті Колорадо, Університету штату Арізона і Каліфорнійського університету у Берклі. Бюджет програми – 200 мільйонів доларів.

Китайська місія з вивчення Марсу

Джерело: The Verge

Місія Китаю Тяньвень-1, була запущена 22 липня 2020 року ракетою-носієм "Чанчжен-5". 10 лютого на орбіту Марса вийде міжпланетна станція, що складається з орбітального корабля та спускового модуля, корисним навантаженням якого є марсохід. Головним завданням п'ятитонного орбітального апарату стане детальне вивчення марсіанської рівнини Утопія, під поверхнею якої знаходяться нашарування водяної криги.



Макет китайського марсохода Тяньвень-1

Через три місяці з моменту прибуття до Червоної планети орбітальний апарат Тяньвень-1 висадить на її поверхню спусковий модуль з марсоходом. На борту останнього знаходиться георадар для дослідження на глибину до 100 м під поверхнею Марса, а також ряд наукових приладів і камер для дослідження марсіанського ґрунту і магнітного поля планети. Вчені припускають, що у відкладеннях водного льоду можуть міститися ознаки мікробного життя.

Марсохід NASA Perseverance

Джерело: NASA

У п'ятницю, 18 лютого, якщо все пройде успішно, на Марс висадиться американський марсохід Perseverance. Він висадиться приблизно на відстані в 2600 км від китайського апарату, у кратері Езеро. Передбачається, що ця місцевість є дельтою древньої марсіанської річки, у якій можуть міститися ознаки, що вказують на марсіанське життя у минулому. Для NASA ця марсіанська місія стане вже дев'ятою за рахунком. Бюджет програми – 2,4 мільярди доларів.



Марсохід NASA Perseverance

Ровер оснащений сімома науковими інструментами, включаючи УФ-лазер для сканування органічних сполук і рентгенівським спектрометром для аналізу хімічного складу марсіанського ґрунту. Крім того, марсохід має кілька камер і два мікрофони для моніторингу стану самого ровера, а також прослуховування вітряної атмосфери планети. Марсохід має зібрати зразки марсіанського ґрунту та зберегти їх. У рамках однієї з наступних місій на Марс, яка буде проводитися NASA спільно з Європейським космічним агентством, ці зразки планується забрати і доставити на Землю для подальшого вивчення. Місія марсохода Perseverance триватиме як мінімум два роки.

Вертоліт Ingenuity

Джерело: 24 канал

Для спільного використання з марсоходом був розроблений марсіанський вертоліт-розвідник, що працює на сонячних батареях. Він отримав назву Ingenuity. Дрон масою 1,8 кг був сконструйований для тестування і демонстрації технології польотів на Марсі, а також з метою розвідки місцевості для подальших пересувань марсохода Perseverance. На вертольоті не встановлено жодних наукових інструментів окрім камер.



Марсіанський вертоліт Ingenuity