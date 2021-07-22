Viber оновив функції бізнес-чатів: нові можливості для спілкування, роблять його ще зручнішим

Найпопулярніший месенджер в Україні – Viber, продовжує впроваджувати нові функції. Останні оновлення дають змогу користувачам легко знаходити важливі повідомлення у бізнес-чаті та відповідати на конкретні повідомлення у діалогах з брендами. Так, Viber розширив функцію закріплення повідомлень для бізнес-чатів (Pin-to-top).

Нові функції у бізнес-чатах

Тепер користувачі можуть закріпити обране повідомлення у листуванні з компанією. Також можна скористатися нещодавно представленою опцією закріпити цілий ланцюжок угорі списку чатів (як у звичному чаті з друзями).

До теми Viber додає фільтри зі Snapchat: функціональність месенджера розшириться

Функція закріплення

За допомогою функції закріплення повідомлень користувачі матимуть швидкий доступ до будь-якої важливої інформації: від підтвердження бронювання до повідомлення з деталями запису на лабораторний тест. Щоб закріпити повідомлення в бізнес-чаті:

Оберіть повідомлення;

Затисніть його та оберіть "Закріпити".



Закріплення повідомлень / Фото Viber

Цитування повідомлень

Користувачі тепер можуть відповідати на конкретне повідомлення у бізнес-чаті. Це дозволяє користувачам і брендам ефективніше вести діалог і слідкувати за контекстом повідомлень. Наприклад, в активному чаті з магазином із декількома замовленнями клієнт може відповісти на конкретне повідомлення та бути впевненим, що його інформація не буде пропущена та контекст не буде втрачено.

Відповідь на конкретне повідомлення у бізнес-чаті працює так само, як і аналогічна функція у звичайному приватному або груповому чаті з іншими користувачами:

Оберіть повідомлення;

Затисніть та оберіть "Відповісти" або проведіть пальцем праворуч по повідомленню, на яке ви хочете відповісти.



Відповідаємо на конкретне повідомлення / Фото Viber

За статистикою, 56% користувачів надають перевагу переписці з брендами, а не дзвінкам.

Цікаво Huawei та Viber розширять партнерство після успіху месенджера в AppGallery

Інші нововведення Viber ,які ви могли пропустити

Раніше Viber анонсував функції відправки файлів, фотографій та відео, за допомогою яких користувачі можуть надсилати компаніям вкладення розміром до 200 МБ. Це дозволяє брендам налагодити зв’язок з користувачами та надати необхідну підтримку клієнтам.

Усі файли, якими діляться компанії та користувачі, захищені шифруванням під час передачі.