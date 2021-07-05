Двадцять експертів витратили два роки на розробку 6 керівних етичних принципів для штучного інтелекту (ШІ), якими він має керуватися у галузі охорони здоров'я. Документ був опублікований на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я 28 червня 2021 року. Необхідність у ньому виникла, на думку ВООЗ, через високий потенціал технології ШІ в галузі охорони здоров'я. Водночас в документі наголошують, що технологія не допоможе швидко розв'язувати проблему охорони здоров'я, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.

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Всесвітня організація охорони здоров'я / Фото Verge

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Захист незалежності: люди повинні мати можливість контролю та останнього слова в усіх рішеннях, пов'язаних зі здоров'ям, Рішення не повинні прийматися машинами повністю, а лікарі повинні мати можливість в будь-який момент взяти керування на себе. Забезпечення безпеки людей: розробники повинні постійно стежити, щоб пристрої штучного розуму не могли заподіяти шкоди випадково або навмисно. Гарантія прозорості: розробники повинні публікувати інформацію про архітектуру пристроїв у ШІ. Користувачі та регулятивні органи повинні мати можливість заглянути у "чорний ящик" й зрозуміти, як там все працює. Стимулювання відповідальності: повинні існувати механізми, щоб визначити, хто винен у погіршенні стану пацієнта, якщо до цього погіршення призвела діяльність штучного інтелекту. Забезпечення рівності: інструменти штучного інтелекту повинні бути доступні багатьма мовами та навчені працювати із різноманітними наборами даних, щоб уникнути дискримінації. Підтримка працездатності: розробники та організації повинні мати юридичну можливість оновлювати свої пристрої, виправляти помилки й замінювати їх, якщо вони стають неефективними.

Технології штучного інтелекту в галузі охорони здоров'я все ще нові, тому уряди країн, їхні регулятивні органи та національні системи охорони здоров'я банально не знають, як оцінювати ШІ у цій галузі, як ним керувати та навіщо він взагалі потрібен.

Документ ВООЗ покликаний допомогти їм у цьому та забезпечити регулювання розробки та використання штучного розуму у світі.