Xiaomi заявляє, що нова провідна ігрова миша важитиме всього 72 грами. Gaming Mouse Lite використовують перемикачі TTC, які можуть похвалитися високою довговічністю.

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Особливості Gaming Mouse Lite

Виробник наголошує, миш здатна витримати 80 мільйонів натискань. Крім того, маніпулятор захищений від пилу та вологи за стандартом IP54, який захистить від проникнення всередину корпусу пилу, а також поту з долонь, запобігаючи заїданню клавіш та проблемі з подвійним клацанням.

Xiaomi Gaming Mouse Lite обладнана оптичним датчиком Pixart 3327 з роздільною здатністю до 6200 DPI. Користувач може виставити значення 400, 800, 1600, 3000 і 6200 DPI. Миша забезпечує максимальну швидкість руху курсора 220 дюймів в секунду.



Комп'ютерна миша Gaming Mouse Lite / Фото Xiaomi

Gaming Mouse Lite забезпечить час відгуку в 1 мс завдяки використанню мікроконтролера NXP, що базується на 32-розрядній архітектурі Arm. Примітно, що маніпулятор оснащений RGB підсвічуванням, яке налаштовується кнопками на корпусі миші, за винятком необхідності використання спеціалізованого ПЗ.

Ціна Gaming Mouse Lite

Зараз Gaming Mouse Lite можна передзамовити всього за 15 доларів. Xiaomi почне збір коштів на нову ігрову мишу 12 січня, а закінчить 19 січня. Після цієї дати роздрібна ціна пристрою становитиме 20 доларів.