В умовах процвітання цифрової епохи наша онлайн-безпека важлива як ніколи. GhostVolt має просту мету – створити надійні, безпечні та прості у використанні інструменти для людей, які піклуються про безпеку інформації. У зв'язку з цим і було створено однойменне програмне забезпечення для шифрування інформації GhostVolt.

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Програмне забезпечення використовує 256-бітове шифрування AES корпоративного рівня, тому ваші дані завжди будуть в безпеці.

Також GhostVolt перевіряє паролі на відповідність серед більш ніж 600 мільйонів паролів у базі Pwned, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки.

Програмне забезпечення автоматично виводить вас із системи після бездіяльності й ніколи не залишає ваші дані відкритими.

Також GhostVolt забезпечує безпечний попередній перегляд файлів та створює резервні копії файлів з будь-якого робочого столу Windows.

Це програмне забезпечення захищає вас від крадіжки даних й особистої інформації. Якщо ваші файли будь-коли були вкрадені або зламані, їх вміст автоматично захищається та повністю блокується від хакерів.

Довічну підписку на GhostVolt можна придбати за посиланням.