Тести AV-TEST проводилися протягом шести місяців – з січня по червень 2021 року. Google Play Protect виявила лише близько двох третин з 20 000 шкідливих додатків, з якими їй довелося зіткнутися під час тестів, і в підсумку захисне рішення Google зайняло останнє місце в рейтингу дослідників.

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Неефективний Play Protect

Дослідники зазначають, що навіть коли він працює постійно і сканує кожен додаток на пристрої, "ця служба не забезпечує хорошу безпеку: будь-який інший захисний додаток пропонує кращий захист, ніж Google Play Protect".

Для тестів використовували в цілому 20 000 шкідливих додатків. Перевірки ділилися на три етапи. Під час кожного з них антивірусні продукти стикалися більш ніж з 3000 зразків недавно виявлених шкідливих програм (віком до 24 годин), а також еталонним набором з 3000 інших зразків віком до одного місяця.

Всього п'ять додатків виявили всіх шкідників, виконавши тест в режимі реального часу на 100 відсотків, а також тест з еталонним набором. Зайнявши останнє місце, Google Play Protect виявив тільки 68,8 відсотка у тесті в режимі реального часу і 76,6 відсотка в тесті з еталонним набором,

— свідчить звіт дослідників.



Найкращі антивіруси для Android / Фото AV-TEST

Кращі п'ять додатків, про які йде мова, це:

Bitdefender,

G DATA,

McAfee,

NortonLifeLock,

Trend Micro.

Google Play Protect допустив 70 помилкових спрацьовувань, назвавши ряд додатків потенційно шкідливими.

У 2019 році вбудований захист Android набрав лише три бали за зручність експлуатації і жодного бала за захист або функціональність. У 2020 році ситуація аналогічна.