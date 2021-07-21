Вчені десятиліттями працюють над створенням самовідновлюваних матеріалів та механізмів. Наприклад, американські фахівці змогли створити невеликих роботів, здатних зцілювати себе за допомогою магнетизму.

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Однак подібним продуктам навряд чи можна знайти широке практичне застосування. Вони швидше служать для демонстрації новітніх наукових розробок. А ось вчені з IISER створили продукт, який краще підходить для реальної експлуатації.

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Згідно з результатами дослідження, опублікованими в науковому журналі, вчені використовували п'єзоелектричний органічний матеріал, який перетворює механічну енергію в електричну і навпаки, щоб створити кристали голчастої форми, довжина яких не перевищує 2 мм в довжину і 0,2 мм в ширину.

Через унікальну молекулярну конструкцію матеріалу, при кожному розломі сили тяжіння знову з'єднують його частини, не потребуючи додаткових зовнішніх факторів, таких як тепло, які необхідні більшості самовідновлюваних матеріалів.

Вчені заявляють, що їх розробка ідеально підходить для екранів смартфонів. За їхніми словами, новий матеріал в десять разів твердіший від аналогів.

На жаль, поки невідомо, коли його почнуть застосовувати виробники електронних пристроїв, і почнуть взагалі.