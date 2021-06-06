Як захистити власну історію переглядів в Google паролем

Підхід Google до безпеки користувачів часто критикують. Вважається, що та ж Apple приділяє більше уваги конфіденційності ніж Google. От тільки остання, на відміну від Apple, має окремий сайт, де зібрані усі наші дані, які пошуковий гігант збирає. Там можна переглянути історію пошукових запитів, відео на YouTube, місця перебування та багато іншого. Тепер усі ці дані можна захистити паролем.

Сайт, про який йде мова, називається "Мої дії". Він збирає всі відомості про те, як ви взаємодіяли з додатками та сервісами Google. Там можна знайти навіть записи голосових звернень до Google Асистента, сайти, на яких ви бували, заклади, які відвідували, та інша інформація.

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Раніше, щоб подивитися усі ці відомості, досить було просто зайти на відповідний сайт з комп'ютера користувача, якому належать ці дані. Але тепер для цього потрібно підтвердити особистість, ввівши пароль.

Як поставити пароль на історію Google

Google не захищає паролем дані на сайті "Мої дії" автоматично. Тому, щоб захистити їх, вам доведеться включити відповідний параметр примусово:

Перейдіть за цим посиланням на сайт "Мої дії";

У повідомленні "Під захистом Google" натисніть "Управління";

У вікні, виберіть "Включити додаткову перевірку";

Пройдіть авторизацію в свого облікового запису заново.

Після того, як ви активуєте перевірку, кожен раз, щоб отримати доступ до даних про свої дії, вам доведеться натискати на кнопку "Підтвердити" і пройти авторизацію.

Як відключити автозаповнення паролів

Встановлений пароль підтримує режим автозаповнення, що, по суті, зводить увесь захист на нівець.

Для надійності рекомендується відключити автозаповнення на сайтах Google. Можливо, це буде менш зручно у майбутньому, але зате підвищить вашу безпеку. Якщо ви вже зберегли пароль у браузері, рекомендуємо його видалити.

Як це зробити пояснимо на прикладі Google Chrome:

Запустіть Google Chrome і відкрийте "Налаштування";

Знайдіть розділ "Автозаповнення" і відкрийте "Паролі";

Знайдіть логін-пароль до свого облікового запису Google;

Натисніть на три точки навпроти і виберіть "Видалити".

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На жаль, Chrome не дозволяє відключити автозаповнення лише для одного сайту. Тому вам доведеться видалити пароль цілком. У цьому випадку рекомендується заздалегідь вивчити його або записати на листок і зберігати в надійному місці.

В принципі, можна записати пароль та в менеджер паролів, щоб вставляти його звідти, але для цього потрібно завантажити ще й сам менеджер, що сподобається далеко не всім.