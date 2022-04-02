Заговорив голосом класика: хакери Anonymous зламали "Яндекс.Навігатор"

2 квітня 2022 , 13:02
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Джерело:

Gagadget

Відома група хакерів Anonymous зламала російський сервіс "Яндекс.Навігатор" та видалила доступ до усіх користувацьких пристроїв де був встановлений додаток. Разом з тим з пристроїв було видалено усі оригінальні голосові коментарі.

На заміну видаленим файлам хакери встановили новий модуль голосових коментарів, який складається з вирізаних цитат авторських п'єс Леся Подервянського, озвучених автором. Варто зазначити, що п'єси Подервянського відрізняються значною кількістю нецензурних слів.

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Як хакери Anonymous допомагають Україні

Децентралізована група Anonymous з перших днів вторгнення Росії в Україну регулярно завдає болючих ударів російським відомствам.

Автор: Михайло Года