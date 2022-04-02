Заговорив голосом класика: хакери Anonymous зламали "Яндекс.Навігатор"
2 квітня 2022 , 13:02Читать новость на русском
Джерело:Gagadget
Відома група хакерів Anonymous зламала російський сервіс "Яндекс.Навігатор" та видалила доступ до усіх користувацьких пристроїв де був встановлений додаток. Разом з тим з пристроїв було видалено усі оригінальні голосові коментарі.
На заміну видаленим файлам хакери встановили новий модуль голосових коментарів, який складається з вирізаних цитат авторських п'єс Леся Подервянського, озвучених автором. Варто зазначити, що п'єси Подервянського відрізняються значною кількістю нецензурних слів.
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Як хакери Anonymous допомагають Україні
Децентралізована група Anonymous з перших днів вторгнення Росії в Україну регулярно завдає болючих ударів російським відомствам.
- Так, нещодавно Anonymous зламали та викрали із сайту Центробанку Росії 28 гігабайтів даних. Цінна інформація вже опублікована у мережі, а за її вивчення взялися журналісти та розслідувачі.
- Також хакери зламали бази даних Росавіації та знищили понад 65 терабайтів інформації. Внаслідок атаки відомство змушене було повернутися до паперового документообігу. Ситуацію загостив також той факт, що Росавіація, як виявилося, знехтувала важливим правилом та не здійснювала копіювання важливої інформації.
- Крім того, Anonymous виявили та оприлюднили у мережі наказ Міноборони Росії про підготовку фейків щодо жорстокого поводження начебто українськими військовими з російськими полоненими.
- Група зламала пропагандистське ТБ і викрали 870 гігабайтів даних.
- Anonymous хакнули сервер Липецького заводу, де окупанти роблять запчастини для ЗРК.
- Під атаку потрапило і благодійне крило РПЦ. Хакери злили 15 гігабайтів даних.