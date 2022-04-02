На заміну видаленим файлам хакери встановили новий модуль голосових коментарів, який складається з вирізаних цитат авторських п'єс Леся Подервянського, озвучених автором. Варто зазначити, що п'єси Подервянського відрізняються значною кількістю нецензурних слів.

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Як хакери Anonymous допомагають Україні

Децентралізована група Anonymous з перших днів вторгнення Росії в Україну регулярно завдає болючих ударів російським відомствам.