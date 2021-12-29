Загинув 3600 років тому: у Туреччині знайшли скелет юнака, який став жертвою цунамі

У Туреччині дослідники виявили тіло юнака, який загинув близько 3600 років тому. Він став жертвою цунамі, яке виникло після виверження вулкану Тера.

Вулкан Тера прокинувся на грецькому острові Санторіні. Він розташований між південною Грецією та південною Туреччиною.

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Дослідники встановили, що масштабне виверження Тери відбулося у період від 1500-х до 1600-х років до нашої ери. Саме цей вулкан звинувачують у занепаді мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит.

Навколо місця виверження літав вулканічний попіл. Водночас багато свідчень про цунамі людству досі не вдалося назбирати. Насамперед тому, що цунамі не залишає на березі власних слідів. Тіла та уламки воно забирає у море й назавжди приховує їх.

Юнак – перша знайдена жертва

Юнак став першою жертвою цунамі внаслідок виверження Тери, яку вдалося знайти. Місце загибелі – берег затоки Чешме на заході Туреччини. Ця територія – відома локація розкопок. Її назвали Чешме-Багларарасі.

Розкопки там проводять вже декілька років. Водночас докази того, що цунамі таки було, знайшли лише нещодавно. Мовиться про шари попелу та сміття, які не забрало море.

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