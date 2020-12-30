В мережі з'явилися перші рендери невідомого смартфона під брендом Motorola. Ймовірно, це флагманський смартфон, який бренд має вийти у наступному році.

Як свідчать рендери, що з'явилися в мережі, пристрій отримає дисплей, зігнутий по бічних частинах корпусу. По центру у верхній частині екрану є невеликий отвір для фронтальної камери, повідомляє Gizmochina.

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Що ще відомо

На зображеннях можна побачити задню частину смартфона. Тут розташована основна камера з трьома модулями, а також додатковим сенсором і спалахом.

Флагманський смартфон від Motorola / Фото gizmochina.com

Сканер відбитків пальців буде вбудований в екран. Пристрій працюватиме на базі флагманського процесора Qualcomm Snapdragon 888 у парі з графічним прискорювачем Adreno 660. Новинка також буде підтримувати мережу нового покоління 5G.

Раніше в мережі вже були чутки про новий смартфон Motorola на платформі Snapdragon 888. Виробник не став вдаватись в деталі, але натякнув, що майбутня новинка отримає низку цікавих функцій.