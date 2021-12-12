Науковці досі не впевнені з якою метою та хто побудував та встановив ці мегалітичні стели в Ефіопії. Ба більше, виявилося, що попередня оцінка віку стел Сакаро Содо була дуже помилковою й споруди старші на тисячу років, ніж вважалося.
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Стели Сакаро Содо, Ефіопія / Фото WSU
Детальніше про нове датування
Нове датування провели науковці зі штату Вашингтон, США. Виявилося, що стели старіші на приблизно тисячу років і тепер приблизний час їхнього спорудження – І століття нашої ери. Дослідники також виявили, звідки брали матеріали для мегалітів та обсидіан. Виявилося, що його доставляли з місця у Кенії, яке розташоване за 300 кілометрів від Сакаро Содо, що свідчить про існування, ймовірно міцних, торгових зв'язків.
Нове дата спорудження мегалітів збігається з одомашненням тварин у цьому регіоні. Науковці не впевнені щодо цілі спорудження стел, але мають щодо цього дві теорії:
- Ознаменування передачі влади від одного покоління до іншого.
- Своєрідна реєстрація та відзначання досягнення соціальної групи чи племені.
Звісно, науковці продовжують дослідження, щоб зрозуміти хто та для чого спорудив мегаліти. Але пандемія коронавірусу боляче вдарила по дослідженню.