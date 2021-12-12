Науковці досі не впевнені з якою метою та хто побудував та встановив ці мегалітичні стели в Ефіопії. Ба більше, виявилося, що попередня оцінка віку стел Сакаро Содо була дуже помилковою й споруди старші на тисячу років, ніж вважалося.

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Стели Сакаро Содо, Ефіопія / Фото WSU

Детальніше про нове датування

Нове датування провели науковці зі штату Вашингтон, США. Виявилося, що стели старіші на приблизно тисячу років і тепер приблизний час їхнього спорудження – І століття нашої ери. Дослідники також виявили, звідки брали матеріали для мегалітів та обсидіан. Виявилося, що його доставляли з місця у Кенії, яке розташоване за 300 кілометрів від Сакаро Содо, що свідчить про існування, ймовірно міцних, торгових зв'язків.

Нове дата спорудження мегалітів збігається з одомашненням тварин у цьому регіоні. Науковці не впевнені щодо цілі спорудження стел, але мають щодо цього дві теорії:

Ознаменування передачі влади від одного покоління до іншого. Своєрідна реєстрація та відзначання досягнення соціальної групи чи племені.

Звісно, науковці продовжують дослідження, щоб зрозуміти хто та для чого спорудив мегаліти. Але пандемія коронавірусу боляче вдарила по дослідженню.