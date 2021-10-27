Загадка сигналів із далекого космосу розгадана

Програма Breakthrough Listen покликана знайти життя за межами Сонячної системи. Тому в рамках цього наукового проєкту ведеться перевірка сотень різноманітних радіосигналів, якими повниться космічний простір. І ось, у грудні 2020 року, вдалося спіймати сигнал прямо із системи Альфа Кентавра.

Сигнал отримав назву BLC1 та не був схожий, наприклад, на шуми чи радіоперешкоди. Ще більшої "ваги" сигналу BLC1 надавало те, що напрямок, звідки він прийшов – це зірка Проксима Кентавра із системи Альфа Кентавра. Проксима – найближча до нас зоря, біля неї була виявлена планета, яка розташована у зоні, що придатна до життя.

Цікаве на сайті З боку сусідньої галактики фіксують тисячі радіосигналів з невідомих джерел



Масив телескопів Карру у Південно-Африканській Республіці забезпечує Breakthrough Listen даними / Фото Science

Що породило невідомий сигнал BLC1

Коли Breakthrough Listen фіксує черговий сигнал, то починає ретельно перевіряти його. У цій справі потрібно бути дуже обережним та не робити голослівних оголошень. Та BLC1 дав надію на реальність існування позаземного життя, якщо вважати на напрямок, з якого він надійшов.

Але тепер, після ретельних досліджень, у Breakthrough Listen заявили, що BLC1 – це не точно не сигнал від іншопланетян.

Скоріше це перешкоди, які точно імітують тип сигналу, який ми шукали,

– мовиться у повідомленні.

Спеціалістів ввели в оману характеристики сигналу, які були схожими на очікуваний сигнал від позаземного життя:

Сигнал фіксувався лише з напрямку на Проксиму Кентавра. Якщо "подивитися вправо чи вліво", то сигнал зникає.

BLC1 існував лише на одній вузькій смузі радіочастот. Раніше сигнали в більшості фіксували у широкому діапазоні частот.

Частота сигналу поступово змінювалася з періодом 5 годин. Це виглядало так, немов передавач сигналу розташований на орбіті навколо планети.

Протяжність сигналу була досить великою, що сильно виділяло його на фоні інших – природних та штучних (людських).

Після досліджень науковці досі не впевнені у тому, що саме стало причиною сигналу. Але впевнені у тому, що це не позаземна цивілізація. Скоріше це екзотичні радіоперешкоди, які виникли під час змішування двох частот – щось на кшталт інтермодуляції.