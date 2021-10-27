Сигнал отримав назву BLC1 та не був схожий, наприклад, на шуми чи радіоперешкоди. Ще більшої "ваги" сигналу BLC1 надавало те, що напрямок, звідки він прийшов – це зірка Проксима Кентавра із системи Альфа Кентавра. Проксима – найближча до нас зоря, біля неї була виявлена планета, яка розташована у зоні, що придатна до життя.

Цікаве на сайті З боку сусідньої галактики фіксують тисячі радіосигналів з невідомих джерел



Масив телескопів Карру у Південно-Африканській Республіці забезпечує Breakthrough Listen даними / Фото Science

Що породило невідомий сигнал BLC1

Коли Breakthrough Listen фіксує черговий сигнал, то починає ретельно перевіряти його. У цій справі потрібно бути дуже обережним та не робити голослівних оголошень. Та BLC1 дав надію на реальність існування позаземного життя, якщо вважати на напрямок, з якого він надійшов.

Але тепер, після ретельних досліджень, у Breakthrough Listen заявили, що BLC1 – це не точно не сигнал від іншопланетян.

Скоріше це перешкоди, які точно імітують тип сигналу, який ми шукали,

– мовиться у повідомленні.

Спеціалістів ввели в оману характеристики сигналу, які були схожими на очікуваний сигнал від позаземного життя:

Сигнал фіксувався лише з напрямку на Проксиму Кентавра. Якщо "подивитися вправо чи вліво", то сигнал зникає.

BLC1 існував лише на одній вузькій смузі радіочастот. Раніше сигнали в більшості фіксували у широкому діапазоні частот.

Частота сигналу поступово змінювалася з періодом 5 годин. Це виглядало так, немов передавач сигналу розташований на орбіті навколо планети.

Протяжність сигналу була досить великою, що сильно виділяло його на фоні інших – природних та штучних (людських).

Після досліджень науковці досі не впевнені у тому, що саме стало причиною сигналу. Але впевнені у тому, що це не позаземна цивілізація. Скоріше це екзотичні радіоперешкоди, які виникли під час змішування двох частот – щось на кшталт інтермодуляції.

До речі, з глибокого космосу нас досягають й інші сигнали. Наприклад, прямо з центру Галактики до нас надійшов сигнал ASKAP J173608.2-321635. Такі радіосигнали навіть допоможуть науковцям шукати екзопланети. Радіошуми фіксують навіть на Юпітері.