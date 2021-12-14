Загадка саркофагу: чому тіло єгипетської мумії виявилося старшим за труну
Джерело:PLOS Journals
Коли британський філантроп купив муміфіковане тіло у 1850-х роках, він навіть не здогадувався, що до його рук потрапила унікальна знахідка. Новий аналіз саркофагу та жіночої мумії показав, що тіло та труна мають кардинально різний вік – жінка виявилася значно старшою.
Сер Чарльз Ніколсон, відомий філантроп ХІХ століття, у 1860 році передав єгипетську мумію Сіднейському університету в Австралії. У 3000-річному саркофазі похована жінка на ім’я Меруа – так свідчать надписи на труні.
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Іконографія датує труну приблизно 1 тисячею років до нашої ери. Та виявилося, що тіло жінки старше – вона жила приблизно з 1200 до 1113 року до нашої ери.
Чому про це дізнались тільки заразХоч мумія пройшла комп’ютерну томографію ще у 1999 році, тогочасні технології не дозволили визначити її вік. У 2021 році докторка Карін Совада з Університету Маккуорі в Австралії та її колеги повідомили, що повторне сканування мумії показало вражаючі результати.
Візуалізація зубів і скелета визначила, що муміфіковані останки були жінки, яка прожила приблизно від 26 до 35 років.
Грязьовий панцир, що охоплює тіло муміфікованої жінки в текстильній обгортці, є новим доповненням до нашого розуміння давньоєгипетської муміфікації,
– пояснила Совада у своєму дослідженні.
За словами науковців, на тілі не було жодних зовнішніх статевих ознак – репродуктивні органи мумії, ймовірно, видалили під час муміфікації. Тому вчені дослідили стегнові та щелепні кістки, щоб підтвердити стать мумії.
Аналіз лляних обгорток, що покривають тіло, показує, що вона жила в пізньому Новому царстві, приблизно з 1200 до 1113 до нашої ери.
Мумія жінки / Фото Chau Chak Wing Museum
Як тіло виявилося старшим за саркофаг
Дослідники вважають, що торговці єгипетськими реліквіями у ХІХ столітті помістили всередину саркофагу непов’язане тіло, щоб утворився "повний комплект".
Вчені також пояснили роль грязьового шару на мумії – вони стверджують, що мумія належала не надто багатій жінці, родичі якої хотіли наслідувати тогочасних багатіїв.
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Мумії еліти покривали дорогою смоляною оболонкою у той час, як іншим доводилося користуватися дешевшими місцевими матеріалами.
Зображення найглибших шарів вказують на те, що тіло було пошкоджено відносно невдовзі після початкової муміфікації , а грязьовий панцир і додаткові обгортання були накладені для з’єднання та відновлення тіла,
– розповіла докторка Совада.
Раніше муміфікація грязьовим панцирем не була задокументована. Команда науковців зазначила, що подальші дослідження некоролівських мумій допоможуть розібратися у цьому питанні.