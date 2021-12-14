Сер Чарльз Ніколсон, відомий філантроп ХІХ століття, у 1860 році передав єгипетську мумію Сіднейському університету в Австралії. У 3000-річному саркофазі похована жінка на ім’я Меруа – так свідчать надписи на труні.

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Іконографія датує труну приблизно 1 тисячею років до нашої ери. Та виявилося, що тіло жінки старше – вона жила приблизно з 1200 до 1113 року до нашої ери.

Чому про це дізнались тільки зараз Хоч мумія пройшла комп’ютерну томографію ще у 1999 році, тогочасні технології не дозволили визначити її вік. У 2021 році докторка Карін Совада з Університету Маккуорі в Австралії та її колеги Хоч мумія пройшла комп’ютерну томографію ще у 1999 році, тогочасні технології не дозволили визначити її вік. У 2021 році докторка Карін Совада з Університету Маккуорі в Австралії та її колеги повідомили , що повторне сканування мумії показало вражаючі результати.

Візуалізація зубів і скелета визначила, що муміфіковані останки були жінки, яка прожила приблизно від 26 до 35 років.

Грязьовий панцир, що охоплює тіло муміфікованої жінки в текстильній обгортці, є новим доповненням до нашого розуміння давньоєгипетської муміфікації,

– пояснила Совада у своєму дослідженні.

За словами науковців, на тілі не було жодних зовнішніх статевих ознак – репродуктивні органи мумії, ймовірно, видалили під час муміфікації. Тому вчені дослідили стегнові та щелепні кістки, щоб підтвердити стать мумії.

Аналіз лляних обгорток, що покривають тіло, показує, що вона жила в пізньому Новому царстві, приблизно з 1200 до 1113 до нашої ери.

Мумія жінки / Фото Chau Chak Wing Museum

Як тіло виявилося старшим за саркофаг

Дослідники вважають, що торговці єгипетськими реліквіями у ХІХ столітті помістили всередину саркофагу непов’язане тіло, щоб утворився "повний комплект".

Вчені також пояснили роль грязьового шару на мумії – вони стверджують, що мумія належала не надто багатій жінці, родичі якої хотіли наслідувати тогочасних багатіїв.

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Мумії еліти покривали дорогою смоляною оболонкою у той час, як іншим доводилося користуватися дешевшими місцевими матеріалами.

Зображення найглибших шарів вказують на те, що тіло було пошкоджено відносно невдовзі після початкової муміфікації , а грязьовий панцир і додаткові обгортання були накладені для з’єднання та відновлення тіла,

– розповіла докторка Совада.

Раніше муміфікація грязьовим панцирем не була задокументована. Команда науковців зазначила, що подальші дослідження некоролівських мумій допоможуть розібратися у цьому питанні.