Астрономи розкрили секрет Бетельгейзе: спойлер – зірка не помирає

Європейська Південна Обсерваторія (European Southern Observatory, ESO) розгадала таємницю безпрецедентного ослаблення світіння Бетельгейзе – червоного надгіганта у сузір'ї Оріона. Виявилося, що зірка насправді не помирає.

Що відбувалося з Бетельгейзе

Про можливість несподіваного зниження світіння величезного світила стало відомо у 2020 році. Тоді мовилося про те, що блиск Бетельгейзе знизився до 36% від звичної яскравості зірки. Більш того, разом з різким потьмянінням було зафіксовано зміну видимої форми надгіганта.

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Тоді чимало астрономів заговорили про швидку (у космічних масштабах) смерть зірки, однак все виявилося значно прозаїчніше.

Що насправді відбувається з Бетельгейзе

Нові дані про стан Бетельгейзе отримали завдяки на Дуже Великому телескопі (VLT ESO). У процесі спостережень застосовувався висококонтрасний спектрополяриметр для дослідження екзопланет SPHERE. Зібрана інформація дозволяють зробити висновок, що різке ослаблення блиску світила пояснюється формуванням хмари пилу.



Хмара пилу заступила Бетельгейзе – тому й мінялася яскравість / Фото ESO

Поверхня Бетельгейзе постійно змінюється: всередині зірки надуваються, рухаються і обпадають гігантські газові бульбашки. Астрономи зробили висновок, що за деякий час до настання Великого зниження яскравості зірка викинула такий міхур, який став від неї віддалятися. Незабаром після цього його температура настільки знизилася, що газ сконденсувався у пилові частинки,

– йдеться в публікації ESO.

Дослідники відзначають, що пил згодом може стати будівельним матеріалом для утворення землеподібних планет. Теоретично на подібних тілах може зародитися життя.