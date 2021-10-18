Зафіксовано руйнування найстарішого арктичного льодовика на планеті

Канадські вчені зафіксували утворення тріщини площею близько 3000 квадратних кілометрів (приблизна площа Люксембургу) у найстарішому та найтовстішому арктичному льодовику. Перша ополонка була виявлена у північному регіоні острова Елсмір. На думку дослідників, це назавжди змінить вигляд Арктики.

У травні 2020 року отвір розміром з невеликий острів відкрилося на два тижні в так званій "останній крижаній зоні" Землі – мільйон квадратних кілометрів морського льоду на північ від Гренландії та острова Елсмір, найпівнічнішого у Канаді. Вчені вперше помітили пролом в цій частині Арктики, де товщина льоду зазвичай досягає п'яти метрів.

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Ніхто раніше не бачив ополонки в цій області. Лід на північ від Елсміра рухається і тане повільно, настільки він товстий і так його багато,

– сказав Кент Мур, дослідник та автор статті.

Раптова ополонка утворилася при екстремальному сильному вітрі під час тривалого антициклону. Аналіз атмосферних даних та знімків морського льоду виявив, що ополонки відкривалися тут мінімум двічі за схожих погодних умов, у 1988 та у 2004 роках, але ніхто не звернув на це уваги.



Утворена тріщина в льодовику / Фото NASA EOSDIS Worldview

Руйнування крижаного бастіону планети почалося

Сильний вітер розсунув плити льоду – таке трапляється, але зазвичай не так далеко від берега і не з таким товстим шаром льоду.

Схоже, остання крижана зона Землі не так стійка до змін клімату, як вважалося раніше. З кожним роком лід в Арктиці стає все тоншим, а ополонки будуть виникати все частіше. У короткостроковій перспективі вони навіть корисні для місцевої екосистеми: відкрита вода стає джерелом їжі для морських птахів, білих ведмедів і тюленів. Але в довгостроковій перспективі вони ведуть до руйнування льодового щита і сприяють таненню льодів.

Утворення ополонки у цій частині вельми незвичне. Це щось на зразок тріщини в щиті твердого льодового покриття, типового для регіону. Так що те, що відбувається показує, що Арктика насправді змінюється,

– заявив Девід Бабб, експерт з Університету Манітоби (Канада).

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Варто зазначити, що арктичні льодовики швидко реагують на критичні зміни клімату. З кожною часткою градуса в регіоні стаються значні зміни й на сьогодні відомо, що при підвищенні середньої температури на два градуси у порівнянні з доіндустріальним періодом зі значною ймовірністю призведе до повного танення криги влітку.