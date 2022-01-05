Зачепило й Україну: у роботі Telegram стався глобальний збій

У роботі месенджера Telegram ввечері 4 січня стався глобальний збій. Його відчули користувачі кількох країн, зокрема України.

Також із проблемами стикнулись у Росії, Білорусі, Швейцарії та Німеччині. Про це повідомив ресурс, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

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Глобальний збій у Telegram 4 січня: що відомо

Перші повідомлення про проблеми в роботі месенджера почалися приблизно о 18:00.

Згодом кількість скарг від користувачів різко зросла. Найбільше таких повідомлень було о 18:30.



Збій у Telegram стався між 18:00 і 18:30 4 січня / Скриншот

На що скаржилися користувачі

Робота програми (54 %)

З'єднання з сервером (33%)

Відправлення повідомлень (13%).



Які скарги надходили щодо роботи Telegram / Скриншот

Не перший збій у Telegram упродовж місяця

На початку грудня 2021 року користувачі повідомили про проблеми з доступом до Telegram. Найбільше постраждали Україна та Росія. Трохи менше – Європа.

Новий збій стався 27 числа. Тоді юзери найбільше скаржилися, що не можуть надіслати повідомлення. Також були проблеми під час з'єднання з сервером. Найбільше тоді постраждали жителі України, Польщі, Білорусі, Росії та Узбекистану.

Додамо, що раніше масштабний збій фіксували також у жовтні.