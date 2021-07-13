Дослідники виявили, що властивості частинок мікропластику є найбільшим фактором у визначенні періоду й характеристики повторюваного вертикального руху під поверхнею, в той час, як динаміка популяції водоростей визначає максимальну досягнуту глибину. Таким чином, нова модель, може відстежувати вертикальний рух мікроскопічних частинок пластику, які покриті водоростями. Це дає надію на боротьбу з пластиковими відходами в океанах Землі.

Цікаво Чи шкодить нам мікропластик, який ми їмо



Мікропластик та водорості / Фото New Scientist

Детальніше про дослідження

Фрагменти пластику діаметром менш як 5 міліметрів складають 90% пластикового сміття, який виявляють на поверхні океану. Кількість пластику, який перебуває під поверхнею води значно переважає кількість "поверхневого". Однак точно не відомо, що відбувається з цими частками, коли вони потрапляють в океан, адже 99% мікропластику в нашому океані вважаються "зниклим".

Емпіричні дослідження пластикових частинок на поверхні океанів показують, що їхня кількість значно нижче, ніж можна було б очікувати. Тому припускається, що частинки губляться в глибших областях вертикальної водної товщі, але механізми, що сприяють їхньому зануренню залишаються неясними. Пропоновані механізми включають надходження в організм морської біоти, наприклад фітопланктону і зоопланктону та вертикальне переміщення.

Час, необхідний для того, щоб пластик набув негативної плавучості може становити всього 2 тижні. Проте, цей час сильно варіюється через географічне положення та сезонні ефекти.

Нова математична модель, розроблена вченими Ньюкаслського університету, має потенціал для розуміння та прогнозування розповсюдження пластика в океані та впливу його на навколишнє середовище, особливо в районах з високою концентрацією. Математична модель працює шляхом прив'язки до тривимірної моделі загальної циркуляції океану.

Дослідники вивчили поведінку безрозмірної динамічної системи, що уловлює динаміку плавучого мікропластику, який піддався біологічному забрудненню водоростями в навколишньому океані. В добре перемішаному океані такі частинки коливаються по вертикалі, а глибина коливань визначається властивостями зростання водоростей та їх чутливістю до проникнення світла. Період коливань в основному визначається розміром мікропластику, який може змінюватися на кілька порядків. Більш дрібні частинки спускаються надзвичайно повільно та можуть бути поглинені колонією водоростей. Періоди коливань становлять від кількох годин до десятків днів.