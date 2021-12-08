У середу, 8 грудня, в Telegram додали низку оновлених функцій. Серед них нові можливості для користувачів: з'явилася можливість видаляти повідомлення за певний період та залишати анонімні коментарі у публічних групах.

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Захист контенту у групах

Основним акцентом усіх нововведень є захист авторського контенту творців груп та каналів. Їх автори тепер отримали більше інструментів для того, щоб вберегти свою творчість від копіювання.

Тепер творці каналів та груп можуть:

заборонити своїм підписникам зберігати фотографії та відео;

пересилати повідомлення іншим користувачам;

та робити знімки екрана в їх групах.

Як активувати захист контенту? Увімкнути захист від копіювання та пересилання можна у профілі чату, натиснувши "Тип групи/каналу" > "Заборонити копіювання".

Інші корисні функції

Видалення листування за певний період

Користувачі Telegram тепер можуть повністю контролювати історію свого листування та можуть безслідно видаляти повідомлення для всіх учасників бесіди. Оновлення дозволяє видалити історію повідомлень у тому чи іншому чаті за конкретний день або проміжок часу.

Управління підключеними пристроями

Тепер користувачі можуть використовувати Telegram з усіх своїх пристроїв одночасно та керувати активними сеансами через меню Пристрої в установках. Нова кнопка в цьому розділі допоможе миттєво зайти в телеграм на комп'ютері або через браузер.

Анонімні коментарі у публічних групах

Відтепер щоб уникнути небажаної уваги до особистого облікового запису, можна надсилати повідомлення від імені одного зі своїх каналів.

Щоб вибрати канал, від якого буде надіслано повідомлення, натисніть зображення зліва від поля введення. Всі наступні повідомлення, надіслані в цьому чаті, будуть підписані назвою та зображенням вибраного каналу замість імені та фотографії користувача.

Важливо! Детальніше про всі зміни в Telegram можна почитати на сторінці блогу розробників месенджера.