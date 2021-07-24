Заарештували ще одного учасника групи хакерів, які у 2020 році зламали Twitter

В Іспанії, на підставі ордера, виданого у США, був заарештований 22-річний громадянин Великої Британії Джозеф О'коннор. Він брав участь у зломі Twitter і викраденні акаунтів знаменитостей у липні минулого року.

О'Коннор був відомий в мережі як j0e і PlugWalkJoe. У 2020 році, разом з трьома співучасниками, він отримав доступ до одного з внутрішніх каналів Twitter у Slack. Там вони виявили облікові дані, які дозволили їм отримати доступ до панелі модерації Twitter.

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Як зламали Twitter

Користуючись отриманим доступом, хакери скомпрометували безліч облікових записів публічних людей, компаній, криптовалютних бірж. Серед постраждалих були:

Білл Гейтс,

Ілон Маск,

Джефф Безос,

Джо Байден,

Барак Обама,

Уоррен Баффет,

Каньє Уест,

Кім Кардашьян,

компанії Apple і Uber,

найбільші криптовалютні біржі CoinDesk, Binance і Gemini.

Всього злом торкнувся 130 облікових записів, і для 45 з них були успішно скинуті паролі.

Після захоплення облікових записів шахраї від імені відомих людей і великих компаній просили надіслати їм невелику кількість криптовалюти, обіцяючи подвоїти і повернути будь-яку отриману суму. Таким чином вони "заробили" приблизно 13 BTC – близько 120 тисяч доларів.

Масштабний злом був виявлений протягом декількох годин. За два тижні ФБР вистежило трьох підозрюваних і пред'явило їм звинувачення. О'Коннор став останнім учасником цієї хак-групи, якого правоохоронці не змогли виявити в липні 2020 року. Про його причетність до інциденту стало відомо через те, що він активно хвалився зломами облікових записів у соціальних мережах.