У тексті дослідження йдеться про те, що існує прямий зв’язок між "поклонінням знаменитостям" і поганим виконанням когнітивних тестів. Це явище не можна пояснити ні демографічними, ні соціально-економічними факторами.

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Результати

В експерименті угорських вчених взяли участь 1763 добровольці.

Вони пройшли тести на словниковий запас, грамотність і вміння рахувати, а після цього заповнили анкету зі шкалою ставлення до знаменитостей.

Це дозволило фахівцям зрозуміти, наскільки сильно респонденти цікавляться життям зірок і плітками про них.

Учасників, наприклад, запитували, чи відчувають вони себе зобов'язаними дізнаватися про особисті звички улюблених зірок, чи одержимі вони подробицями з їхнього життя.

Також дослідники цікавилися у респондентів їх доходами та рівнем освіти.

За результатами опитування вчені з'ясували, що люди, у яких нижчі показники в когнітивних тестах, проявляють вищий інтерес до життя зірок і світу шоубізнесу.

Автори уточнюють, що зв'язок цих факторів "не може бути пояснений демографічним і соціально-економічним" становищем учасників експерименту.

Цікаво, що вченим не вдалося визначити точно, чи став фактор одержимості життям популярних людей причиною, чи не наслідком низького інтелекту.

У майбутньому автори хочуть знайти додаткові докази припущення про те, що когнітивні зусилля, які витрачаються на одержимість життям інших, можуть заважати виконанню завдань, які вимагають уваги та інших когнітивних навичок.