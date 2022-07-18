Apple оголосила про шалену винагороду за злам нового режиму блокування в iOS 16

Нещодавно компанія Apple представила третю бета-версію операційної системи iOS 16. Родзинкою оновлення став новий режим блокування Lockdown Mode. Тепер компанія пропонує добровольцям озолотитися випробувавши його на міцність.

Що таке Lockdown Mode

Це спеціальний режим, який вмикає на смартфоні максимальний рівень безпеки – він передбачає відключення більшості веб-сервісів та програм на смартфоні. Крім того, не відкриватимуться посилання та фото відправлені незнайомими користувачами.

Не пропустіть Відома можлива дата анонсу iPhone 14, а ще вони подорожчають

Також в режимі Lockdown Mode будуть обмежуватися функції FaceTime та iMessage. До всього, коли смартфон блокується, вимикаються усі провідні з'єднання та профілі конфігурації.

Apple заявляє, що режим Lockdown Mode захищає від усіх відомих шпигунських програм та здатен попередити, як хакерську атаку, так і викрадення даних зі смартфона.



Режим Lockdown Mode / Фото Apple

Тестування Lockdown Mode на міцність

Вочевидь Apple настільки впевнена у надійності нового режиму безпеки, що вирішила влаштувати перевірку з чималим подарунком для тих, хто зуміє його зламати. Хакер, який зуміє виявити вразливе місце системи та зламати Lockdown Mode отримає 2 мільйони доларів. Apple теж не залишаться ні з чим – компанія отримає цінну інформацію про проблему, яку потрібно вирішити, що в результаті піде на користь новому режиму та зробить його ще надійнішим.

Читайте на сайті Apple готує масові оновлення своїх пристроїв: чого чекати користувачам

Протестувати новий режим можна буде вже цього літа. Доступний для інших користувачів він стане з фінальним оновленням iOS 16, яке вийде цієї осені.