За вами стежать американці: Лукашенко розкритикував iPhone 12

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився через використання а Всебілоруських народних зборах,. Він вважає, що іноземні (наприклад, американські) спецслужби відстежують розмови білорусів.

Під час виступу на Всебілоруських народних зборах, Лукашенко заявив про бізнес та Білорусь без олігархів. А iPhone 12 він вважає предметом розкоші, який ще й може бути небезпечним.

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Що обурило Лукашенка

"Бачите, ображені, бідні, без олігархів Білорусь. Я не кажу про смартфони та iPhone 12. Заради бога, дзвоніть. Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і що ви там переймаєтесь щодо цих iPhone, купуйте. Якщо ви не чуєте, що я вам кажу", – обурився Лукашенко.

Як альтернативу – президент пропонує перейти на кнопкові телефони. На думку Лукашенка, так роблять “всі розумні люди”.