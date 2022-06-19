За три дні SpaceX успішно запустила й посадила три ракети Falcon 9

Приватна аерокосмічна компанія SpaceX з 17 по 19 червня успішно запустила у космос три ракети з трьох стартових майданчиків у США. Загалом на орбіту відправили 53 супутники Starlink, німецький військовий супутник, та комерційний супутник зв'язку.

Досі порівняно щільний графік у SpaceX був лише минулого року, коли з 31 січня до 3 лютого компанія відправила в космос три ракети. Тепер компанія встановила рекорд за кількістю запусків багаторазової ракети Falcon 9.

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Коротко про запуски

Запуск раз

У п'ятницю, 17 червня, успішно стартувала місія Starlink 4-19. Ракета Falcon 9, яка відправила супутники на орбіту здійснила свій тринадцятий політ – подібною кількістю успішних запусків поки що не може похвалитися жодна інша ракета з флоту SpaceX.

Відомо, що цей екземпляр ракети виконав уже дев'ять місій, пов'язаних із виведенням на орбіту супутників Starlink, а також три комерційні проєкти.

Запуск два

Коли засновник компанії Ілон Маск представив нову версію Falcon 9 варіант Block 5, він говорив, що прискорювач розрахований на 10 польотів. За наявними даними, тепер компанія планує використовувати Falcon 9 до 15 разів до відправки їх на переробку. Зараз у парку SpaceX є 21 ракета Falcon.

У суботу, 18 червня, на базі Ванденберг, у суботу стартував на орбіту супутник SARah 1, який є радаром для дистанційного зондування, побудований для німецьких військових компанією Airbus.

SARah є системою оперативного рекогносцирування, що передбачає використання декількох супутників і наземного сегмента. Нова система призначена для заміни чинної системи SAR-Lupe і демонструє значно кращу продуктивність.

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Запуск три

Наступним із мису Канаверал 19 червня відправився у космос супутник зв'язку Globalstar FM15. Він доповнить глобальну телекомунікаційну мережу Globalstar.

Через десять хвилин після старту перший ступінь ракети повернувся на Землю для вертикальної посадки на безпілотний корабель SpaceX Just read the instructions, що знаходився в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.