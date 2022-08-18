Жінка з Саудівської Аравії отримала 34 роки в'язниці за ретвіти

У Саудівській Аравії жінку засудили до 34 років в'язниці за її активність у Twitter. Як повідомляють джерела, на своїй сторінці вона робила ретвіти активістів, що перебувають у вигнанні та переслідуються владою країни.

Засуджена була доктором філософії в Університеті Лідса, Велика Британія. Її затримали в січні 2021 року після повернення до Саудівської Аравії у відпустку. Як повідомляє джерело, у публікаціях, які поширила Сальма аль-Шехаб, автори висловлювались на користь права жінок кермувати автомобілем.

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Вирок

Спочатку Сальму аль-Шехаб засудили до шести років за використання соцмереж для "порушення громадського порядку й дестабілізації безпеки та стабільності держави". Однак прокурори в апеляції вимагали більш суворого покарання відповідно до законів Саудівської Аравії про кіберзлочинність і боротьбу з тероризмом, що призвело до різкого збільшення вироку до 34 років. Про це оголосили 8 серпня.

ЗМІ припускають, що відповідальність за це лежить безпосередньо на наслідному принці, який фактично контролює саудівську диктатуру.

Мохаммед бін Салман, відомий також як MBS, свого часу був звинувачений спецслужбами США в тому, що саме він у 2018 році схвалив убивство Джамаля Хашоггі, саудівського журналіста та оглядача Washington Post.

Сьогодні ж саме він контролює великий пакет акцій Twitter через інвестиційний фонд Саудівської Аравії, Фонд державних інвестицій (PIF).

через інвестиційний фонд Саудівської Аравії, Фонд державних інвестицій (PIF). Інші відомі акціонери Twitter також мають зв’язки з владою Саудівської Аравії.

Навіть Ілон Маск, вів із MBS перемовини, щоб той допоміг йому зробити компанію приватною.

Некомерційна організація Freedom Initiative, яка захищає права ув'язнених на Близькому Сході, заявляє, що це найдовший відомий термін покарання для активістки з прав жінок у Саудівській Аравії.

Twitter наразі не опублікував жодної заяви щодо цієї справи.