Засуджена була доктором філософії в Університеті Лідса, Велика Британія. Її затримали в січні 2021 року після повернення до Саудівської Аравії у відпустку. Як повідомляє джерело, у публікаціях, які поширила Сальма аль-Шехаб, автори висловлювались на користь права жінок кермувати автомобілем.
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Вирок
Спочатку Сальму аль-Шехаб засудили до шести років за використання соцмереж для "порушення громадського порядку й дестабілізації безпеки та стабільності держави". Однак прокурори в апеляції вимагали більш суворого покарання відповідно до законів Саудівської Аравії про кіберзлочинність і боротьбу з тероризмом, що призвело до різкого збільшення вироку до 34 років. Про це оголосили 8 серпня.
- ЗМІ припускають, що відповідальність за це лежить безпосередньо на наслідному принці, який фактично контролює саудівську диктатуру.
- Мохаммед бін Салман, відомий також як MBS, свого часу був звинувачений спецслужбами США в тому, що саме він у 2018 році схвалив убивство Джамаля Хашоггі, саудівського журналіста та оглядача Washington Post.
- Сьогодні ж саме він контролює великий пакет акцій Twitter через інвестиційний фонд Саудівської Аравії, Фонд державних інвестицій (PIF).
- Інші відомі акціонери Twitter також мають зв’язки з владою Саудівської Аравії.
- Навіть Ілон Маск, вів із MBS перемовини, щоб той допоміг йому зробити компанію приватною.
Twitter наразі не опублікував жодної заяви щодо цієї справи.