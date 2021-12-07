Згідно з даними NSO, розроблене компанією шпигунське ПЗ взагалі не здатне працювати за американськими номерами (які починаються з "+1"), хоча це не суперечить звинуваченням. Відомо, що усі постраждалі від стеження співробітники Держдепартаменту користувалися номерами інших країн, а саме стеження тривало останні кілька місяців.

Не пропустіть Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів

Що відомо про Pegasus

Програма Pegasus від NSO дає змогу віддалено отримувати дані від пристроїв під керуванням iOS або Android, за її допомогою можна також потай активно активувати мікрофони й камери на телефоні. Зараження пристрою провадиться без будь-яких дій власника. Pegasus, крім того, не залишає жодних слідів, хоча експертам вдалося запропонувати кілька методик, які дозволяють визначити, що гаджет був зламаний.

NSO продає свою шпигунську продукцію лише урядовим відомствам інших країн, одержуючи дозвіл від ізраїльського Міністерства оборони перед кожним продажем, і нещодавно список допущених до цих інструментів країн скоротили майже втричі. А після продажу, підкреслює глава NSO Шалев Хуліо, замовник не повідомляє розробника, хто є об'єктом стеження.

Проте компанія пообіцяла провести розслідування діяльності клієнтів щодо переслідування неприпустимих цілей, і якщо будуть отримані докази зловживань, то відповідні клієнти втратять доступ до ПЗ.

Реакція Ізраїля

В ізраїльському посольстві в США заявили, що використання Pegasus проти американських чиновників є грубим порушенням ліцензійної угоди.

Apple проти NSO

Нагадаємо, недавно США додали NSO до списку організацій, на які накладаються жорсткі обмеження при торгівлі з американськими компаніями. А Apple подала на ізраїльського розробника до суду за порушення умов надання послуг, яке, серед іншого, виявилося у створенні понад сотні iCloud-акаунтів для розповсюдження шкідливих даних через iMessage.

Apple стверджує, що проломи в програмній платформі, які допускали роботу Pegasus, були закриті з виходом iOS 14.8, а в iOS 15 був доданий додатковий захист, і зараз ознаки атак Pegasus вже не виявляються.

Читайте на сайті Працівники сервісного центру зламали смартфон клієнтки у пошуках її відвертих фото

Нещодавно Apple також заявила, що продовжуватиме повідомляти користувачів при виявленні ознак "державних" кібератак на їхні пристрої. Про це у листопаді повідомив угандійський політик Норберт Мао, як і кілька американських чиновників.

Скандал довкола Pegasus: що відомо