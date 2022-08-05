Шкоди 2 серпня зазнали офіційні тайванські урядові сайти, сайт президентського офісу, сайт МЗС, головний ресурс уряду та сайт Міністерства національної оборони. Крім того, кіберудар нанесли системам найбільшого аеропорту країни. Потужність атак перевищила 15 тисяч гігабітів, що в 23 рази вище попереднього добового рекорду.

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Що відомо

Тайванським ресурсам не звикати до кібератак. Зазвичай їх здійснюють у періоди виборів саме китайські хакери, однак, за словами Міністерства закордонних справ, цього разу численні запити, покликані вивести з ладу сайти, надходили також і з росії. Загалом нарахували до 8,5 мільйонів запитів трафіку в хвилину.

Кібератаки продовжились і 3 серпня. Злочинцям вдалося зламати табло на одній зі станцій тайваньських залізниць й розмістити там повідомлення спрощеними китайськими ієрогліфами. У ньому Ненсі Пелосі назвали "старою відьмою".

Зламане табло на одному з вокзалів Тайваню / Фото Facebook, Wang Hao-yu

Візит старої відьми до Тайваню є серйозним викликом суверенітету Батьківщини. Ті, хто активно вітає його, будуть засуджені народом. Кровні узи однієї раси ніколи не будуть розділені. Великий Китай у підсумку буде єдиним!

– написано на екрані.

Після розслідування адміністрація станції підтвердила злам екрана й повідомила, що у випадку повторення ситуації, живлення табло негайно припинятимуть.

Крім того, клієнти в декількох філіях супермаркету 7-Eleven по всій країні бачили повідомлення з фото Пелосі та підписом: "Розпалювачка війни Пелосі, забирайся з Тайваню". Керівництво мережі супермаркетів також підтвердило, що їхні магазини постраждали від атаки.



Зламаний хакерами екран в одному з магазинів мережі 7-Eleven / Фото Facebook, Breaking News Commune



Зламаний хакерами екран в одному з магазинів мережі 7-Eleven / Фото Facebook, Breaking News Commune