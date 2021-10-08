За більшістю кібератак у світі стоять російські хакери, – звіт Microsoft

Нову доповідь з кібербезпеки Microsoft присвятила хакерським атакам по всьому світу. Як заявляє компанія, більшість з них проводять росіяни.

За даними компанії, з липня 2020-го по червень 2021 року хакери з Росії провели найбільшу частину атак, походження яких вдалося встановити. На них припало 58 відсотків усіх кібератак у світі.

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Що відомо

Проте Росія – не єдина, хто порушує інтернет-спокій.

Північна Корея відповідальна за 23 відсотки кібератак. При цьому велика частина північнокорейських атак не досягає мети.

Іран – 11 відсотків.

Китай – 8 відсотків.

Аналітики побачили значний ріст російської активності в порівнянні з попереднім роком. Переважно завдяки діяльності групи Nobelium, яку в червні Microsoft звинувачувала в атаці на держустанови неурядових організацій, аналітичні центри та IT-компанії в 36 країнах. Судячи з усього, ці ж люди причетні до зламу SolarWinds навесні 2021 року. У тій атаці постраждало безліч організацій з понад 30 країн.

Зросла й ефективність. Якщо раніше серед усіх випадків успіху досягали у 21 відсотку випадків, то тепер у 32 відсотках атак. Серед постраждалих об'єктів різко зросла частка урядових організацій – 3 до 53 відсотків.

Україна у звіті

Звіт Microsoft також згадує й Україну. Так, за даними компанії, Nobelium за останній рік також посилила атаки на нашу країну. Ріст чималий: з шести до 1200 випадків. Такий результат пов'язують з намаганням перешкодити українській стороні стримувати нарощування російських військ на кордоні.

Україна також на другому місці за кількістю атак з результатом у 19 відсотків. На першому місці США – Штати атакували у 46 відсотках випадків.



Рейтинг країн, які найчастіше ставали жертвами атак / Скриншот з доповіді Microsoft