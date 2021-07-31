Ютубер "порушив закони фізики" і виграв у професора парі на 10 000 доларів

В інтернеті розгорілися бурхливі суперечки з приводу машини, яка рухається за рахунок сили вітру, при цьому розвиваючи швидкість більшу, ніж сам вітер. Професор Каліфорнійського університету назвав це порушенням законів фізики. Це призвело до парі на 10 000 доларів.

У 2010 році Google і Joby Energy оплатили створення "Blackbird" – машини яка рухається тільки за рахунок сили вітру, але при цьому розвиває швидкість в 2,8 рази вище стихії. Розробляв незвичний апарат аерокосмічний інженер Рік Кавалларо. Факт того, що винахід обганяє сам вітер визнали у Північноамериканській Асоціації наземного вітрильного спорту.

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Реакція та парі

У травні 2021-го Дерек Міллер, автор блогу Veritasium на YouTube, опублікував відео про цей унікальний апарат. Воно викликало чимало суперечок, а професор фізики з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Олександр Кусенко прямо заявив, що така машина порушує закони фізики. Кусенко звинуватив Міллера в підтасовуванні даних, а той запропонував парі на 10 000 доларів, якщо професору вдасться довести його неправоту.

Ролик блогера про незвичний апарат: відео

у тому, що як тільки вітер зрушує машину з місця і колеса починають обертатися, приходять в рух і ланцюгові приводи на них. Вони розкручують величезний гвинт, який захоплює машину вперед. Чим швидше рухається Blackbird, тим швидше обертаються колеса і гвинт, тому апарат і може розігнатися до швидкостей втричі більших, ніж якби він використовував тільки вітрило і силу вітру.

Незважаючи на наявність функціонального апарату, професор програш не визнав. На його думку, це хитрість – вітер дме поривами, його швидкість непостійна, тому порівнювати швидкості стихії і машини безпосередньо неправильно.

На короткий час Blackbird може розігнатися швидше вітру, але якщо ви нездатні забезпечити тривалу дію цього ефекту, то мова йде про окремий випадок, виключення. Наука це допускає, тому умова "обігнати вітер" хоч і була формально виконана, але Кусенко не вважає себе неправим.