Юристи задумались над законодавчим регулюванням секс-роботів

Робототехніка і штучний інтелект стрімко розвиваються. Сучасні екземпляри людиноподібних роботів викликають швидше сміх або дискомфорт через неприродній зовнішній вигляд, проте рано чи пізно ми дійдемо до моделей, яких буде важко відрізнити від живої людини.

Двоє юристів з Австралії вважають, що зовсім скоро нам знадобляться нові правові норми й закони, які будуть регулювати діяльність секс-машин. Такі вже починають з'являтись на ринку і стають дедалі більше схожими на людей.

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Чи можна образити машину

В суспільстві уже склались дві полярні точки зору.

Одна впевнена, що секс-роботи несуть людству користь. Вони здатні допомогти людям, які з тих чи інших причин не можуть отримувати задоволення від звичайного сексу – через вік, стан здоров'я, відсутність партнера, соціофобію, різноманітні обставини чи життєві переконання. Також припускають, що їх широке розповсюдження знизить кількість злочинів сексуального характеру, в тому числі випадків торгівлі людьми.

Їхні опоненти ж упевнені, що це матиме наслідки, схожі з порнографією – людиноподібні роботи сприятимуть об'єктивації людини і будуть заохочувати секс без емоцій. Це, навпаки, призведе до зростання насильства.

Одним з найбільших питань в цьому плані є доцільність порівняння насильства над людиною і машиною, адже остання не відчуває емоцій і не може бажати чи не бажати сексу. Подібні дискусії ведуться в різних частинах світу, проте серйозних та детальних досліджень впливу таких машин досі немає.

Юристам доведеться взяти до уваги інтереси різних груп, етичні міркування і правові норми, а також врахувати реальний потенціал технології і небезпеку зростання сексуального насильства.