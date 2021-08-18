Двоє юристів з Австралії вважають, що зовсім скоро нам знадобляться нові правові норми й закони, які будуть регулювати діяльність секс-машин. Такі вже починають з'являтись на ринку і стають дедалі більше схожими на людей.

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Чи можна образити машину

В суспільстві уже склались дві полярні точки зору.

Одна впевнена, що секс-роботи несуть людству користь. Вони здатні допомогти людям, які з тих чи інших причин не можуть отримувати задоволення від звичайного сексу – через вік, стан здоров'я, відсутність партнера, соціофобію, різноманітні обставини чи життєві переконання. Також припускають, що їх широке розповсюдження знизить кількість злочинів сексуального характеру, в тому числі випадків торгівлі людьми.

Їхні опоненти ж упевнені, що це матиме наслідки, схожі з порнографією – людиноподібні роботи сприятимуть об'єктивації людини і будуть заохочувати секс без емоцій. Це, навпаки, призведе до зростання насильства.

Одним з найбільших питань в цьому плані є доцільність порівняння насильства над людиною і машиною, адже остання не відчуває емоцій і не може бажати чи не бажати сексу. Подібні дискусії ведуться в різних частинах світу, проте серйозних та детальних досліджень впливу таких машин досі немає.

Юристам доведеться взяти до уваги інтереси різних груп, етичні міркування і правові норми, а також врахувати реальний потенціал технології і небезпеку зростання сексуального насильства.

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