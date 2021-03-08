У 2017 році Microsoft запатентувала чат-бота, який "воскрешає" мертвих в цифровому вигляді. Юристи з Астонського університету і школи права Ньюкасла розповіли, як розв'язати законодавчу проблему чат-ботів, які створюються на основі даних померлих людей.

Такий чат-бот з використанням штучного інтелекту здатний імітувати особистість людини, з якою надалі могли б спілкуватися сім'я і друзі. Бот використовує електронні повідомлення померлого, щоб створити цифрову реінкарнацію, і машинне навчання, щоб відповідати на текстові повідомлення так, ніби людина жива.

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Технологія та закон

Microsoft поки не планує запускати чат-бота у маси. Проте технічно цифрові втілення вже можна реалізувати. Такі програми пройшли тест Тюрінга, а більшість людей в сучасному світі залишають по собі достатньо інформації, щоб навчити програми.

Сьогодні не існує законів, які б регулювали таку цифрову реінкарнацію. Право людини на конфіденційність даних після її смерті ніяк не регулюється, тому немає можливості відмовитися від цифрового воскресіння. Ця юридична двозначність залишає можливість приватним компаніям створювати чат-боти з даних будь-якої людини після її смерті. Дослідники визначають це питання надзвичайно складним. За відсутності конкретного закону незрозуміло, хто може повернути до життя цифрову особистість після того, як фізичне тіло перестало існувати.

Якщо чат-боти та голограми померлих стануть звичайним явищем, потрібно розробити нові закони.

Зрештою, воскресіння в цифровому вигляді людини, чиє тіло лежить під надгробною плитою з написом "Спочивай із миром", є порушенням права на недоторканність приватного життя,

— зазначили юристи.

На розв'язання проблеми з посмертними даними направлено кілька ініціатив, таких як менеджер облікових записів Google і Контактна особа в Facebook. Вони дозволяють призначити спадкоємця для облікового запису, який зможе приймати рішення про те, що станеться з інформаційними ресурсами померлого. Але ці заходи не замінюють закони.

Вчені запропонували вдосконалювати законодавство в цій галузі, наслідуючи приклад донорства органів. Наприклад, британський закон Про донорство органів розглядає органи померлих як пожертвувані, якщо тільки людина за життя не вказала іншого. Та ж сама схема може бути застосована до посмертних даних.

Ця модель може допомогти поважати недоторканність приватного життя померлих і бажання їх спадкоємців.

У майбутньому приватні компанії можуть запропонувати членам сім'ї болісний вибір: попрощатися назавжди з коханою людиною або заплатити за його цифрове воскресіння. Яке б занепокоєння це не викликало, це всього лише питання часу, вважають дослідники. Тому й настав час регулювати цю технологію.