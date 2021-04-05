Це світіння зафіксував ультрафіолетовий спектрограф на Juno. Кільцеподібний феномен періодично стрімко розширюється зі швидкістю від 3,3 до 7,7 км в секунду.

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У чому річ

У техаському Південно-західному науково-дослідному інституті (саме тут створили спектрограф для Juno) ці полярні сяйва викликані зарядженими частинками, що виходять від краю масивної магнітосфери Юпітера.

Ми думаємо, що це недавно виявлене слабке ультрафіолетове світіння бере початок в мільйонах миль від Юпітера, недалеко від кордону магнітосфери із сонячним вітром. Сонячний вітер – це надзвуковий потік заряджених частинок, що випускаються Сонцем. Коли вони досягають Юпітера, - вони взаємодіють з його магнітосферою,

– розповів головний автор дослідження Вінсент Х'ю.

Як і на Землі, полярне сяйво на Юпітері пов'язане з зарядженими частинками в магнітосфері планети. Однак на Юпітері вона приблизно в 20 тисяч разів сильніша земної.

Тож газовий гігант може відхиляти сонячний вітер на відстань до 6 мільйонів кілометрів.