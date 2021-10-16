Про те, що у Юпітер врізалося невідоме космічне тіло стало з твітера OASES_miyako. Астрономи вели спостереження з даху Кіотського університету, Японія. На відеозапис потрапив невеликий спалах, який відбувся 15 жовтня 2021 року о 13:24 за Всесвітнім координованим часом. Це свідчить про те, що у газовий гігант врізався астероїд, комета чи уламок невідомої маси. Подія цікава тим, що востаннє зіткнення астероїда та Юпітера було виявлено зовсім нещодавно – 13 вересня 2021 року.

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Що відомо про зіткнення

Поки що немає жодної конкретики щодо того, якого розміру та якої маси був об'єкт, який врізався у планету-гігант. Тривалість спалаху – 2 секунди.

Орієнтуючись на попереднє зіткнення, можна зробити припущення, що об'єкт мав діаметр близько 100 метрів. Але точніша інформація з'явиться з часом, коли науковці зможуть дослідити подію ретельніше.

Також невідомо, чи ще хтось, окрім астрономів з Кіотського університету, зміг зафіксувати подію.

До речі, перше та найсильніше зіткнення з Юпітером було зафіксоване у 1994 році. Тоді у газовий гігант врізалися численні уламки комети Шумейкерів-Леві 9.