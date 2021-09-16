В Юпітер врізалося невідоме космічне тіло: відео рідкісної події

Юпітер – це найбільша планета Сонячної системи. Перебуваючи на орбіті відносно близько до Головного поясу астероїдів, планета, ймовірно, регулярно піддається бомбардування астероїдами, метеороїдами та кометами. Цього разу зіткнення невідомого космічного тіла з планетою-гігантом зняли на відео астрономи-любителі.

Подію зафіксував бразильський астроном-любитель José Luis Pereira під час чергових спостережень за газовим гігантом. Чоловік робив відеозапис, використовуючи програму для автоматичного виявлення зіткнень. Також в цей момент на Юпітері було видно тінь від супутника Іо, що, ймовірно, було головною ціллю астронома-любителя. Удар відбувся 13 вересня 2021 року о 23:30:30 за Всесвітнім координованим часом.

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Падіння космічного тіла на Юпітер: дивитись відео

Падіння астероїда на Юпітер: дивіться відео онлайн

Зіткнення з Юпітером 2021 року

Виявлене астрономом-любителем José Luis Pereira зіткнення було пізніше підтверджене астрономами з Франції та Німеччини.

Ймовірно, астероїд мав діаметр близько 100 метрів. Цікаво, що через годину після удару на Юпітері не був зафіксований слід від події. Можливо, потрібне спостереження з допомогою більш потужного телескопа.

Чи фіксувалися раніше подібні удари

Фіксувалися не лише аналогічні зіткнення, а й набагато більші.

Наприклад, у 1994 році в Юпітер врізалися численні уламки комети Шумейкерів-Леві 9. Перед цим, у 1992 році, комета пройшла межу Роша Юпітера й гравітація планети-гіганта роздробила космічне тіло на понад 20 окремих фрагментів. Також Шумейкерів-Леві 9 – це перша зафіксована комета, яка оберталася не навколо Сонця, а навколо планети.

Після зіткнення фрагментів комети з Юпітером на поверхні газового гіганта утворилися численні відмітини.

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Юпітер після зіткнення з кометою Шумейкерів-Леві 9 / Фото Wikipedia

Зіткнення 2009 року

Наступне потужне зіткнення було зафіксоване у 2009 році.

Тоді невідоме космічне тіло з діаметром близько 200 – 500 метрів врізалося у газовий гігант. Відкриття здійснив астроном-любитель Ентоні Веслі.

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Слід від удару 2009 року / Фото Wikipedia

Подальші зіткнення

Після 2009 року було зафіксоване ще не менше шести зіткнень невідомих космічних тіл з Юпітером. Подія 13 вересня 2021 року стала сьомим зіткненням з 2009 року.

Проте всі ці удари були менш масштабні, ніж зіткнення комети Шумейкерів-Леві 9 чи удар 2009 року.