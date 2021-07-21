Виявлено новий супутник Юпітера – його знайшов астроном-любитель

Астроном-любитель Кай Лі відкрив раніше невідомий супутник Юпітера. Зробити це йому вдалося завдяки детальному вивченню знімків планети, зроблених за допомогою наземного телескопа. Це перший випадок, коли раніше невідомий супутник Юпітера відкриває саме любитель, а не фахівець.

Варто зазначити, що у Юпітера можуть бути десятки або навіть сотні невідкритих супутників. Масивна планета має значне гравітаційне поле, яке дає змогу захоплювати різні космічні об'єкти і переміщати їх на свою орбіту.

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Наразі навколо Юпітера обертається не менше 79 супутників і їх кількість продовжує зростати. Усі вони фіксуються у спеціальному каталозі Карме і являють собою невеликі космічні камені різної форми, що обертаються у протилежному напрямку щодо Юпітера.

Що відомо про новий супутник Юпітера

Свіже відкриття було зроблено на підставі знімків планети за 2003 рік, які були зроблені за допомогою 3,6-метрового телескопа Канада-Франція-Гаваї (CFHT) фахівцями Гавайського університету.

Особливу увагу Кай Лі приділив декільком знімкам, які були зроблені у лютому 2003 року, коли супутники були найбільш яскравими за рахунок того, що Сонце та Юпітер у цей час розташовувалися протилежно одне до одного. Земля у цей період перебувала між Сонцем і Юпітером, завдяки чому склалися сприятливі умови для спостереження за добре освітленим Юпітером.

Я з гордістю можу сказати, що це перший планетарний супутник, виявлений ​​астрономом-любителем,

– зазначив Кай Лі після публікації у тематичному журналі Sky and Telescope.

Лі також використовував телескоп Subaru, щоб зафіксувати траєкторію польоту об'єкта, який робить один оборот навколо Юпітера за 22 дні.

Як назвали новий супутник

У даний час відкритий об'єкт відстежується під ім'ям EJc0061 і не має офіційної назви. Швидше за все, пізніше йому буде присвоєно якесь ім'я.