Варто зазначити, що у Юпітера можуть бути десятки або навіть сотні невідкритих супутників. Масивна планета має значне гравітаційне поле, яке дає змогу захоплювати різні космічні об'єкти і переміщати їх на свою орбіту.

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Наразі навколо Юпітера обертається не менше 79 супутників і їх кількість продовжує зростати. Усі вони фіксуються у спеціальному каталозі Карме і являють собою невеликі космічні камені різної форми, що обертаються у протилежному напрямку щодо Юпітера.

Що відомо про новий супутник Юпітера

Свіже відкриття було зроблено на підставі знімків планети за 2003 рік, які були зроблені за допомогою 3,6-метрового телескопа Канада-Франція-Гаваї (CFHT) фахівцями Гавайського університету.

Особливу увагу Кай Лі приділив декільком знімкам, які були зроблені у лютому 2003 року, коли супутники були найбільш яскравими за рахунок того, що Сонце та Юпітер у цей час розташовувалися протилежно одне до одного. Земля у цей період перебувала між Сонцем і Юпітером, завдяки чому склалися сприятливі умови для спостереження за добре освітленим Юпітером.

Я з гордістю можу сказати, що це перший планетарний супутник, виявлений ​​астрономом-любителем,

– зазначив Кай Лі після публікації у тематичному журналі Sky and Telescope.

Лі також використовував телескоп Subaru, щоб зафіксувати траєкторію польоту об'єкта, який робить один оборот навколо Юпітера за 22 дні.

Як назвали новий супутник

У даний час відкритий об'єкт відстежується під ім'ям EJc0061 і не має офіційної назви. Швидше за все, пізніше йому буде присвоєно якесь ім'я.