Телескоп "Джеймс Вебб" надіслав нове фото Юпітера: що у ньому цікавого

Після введення телескопа "Джеймс Вебб" в експлуатацію, астрономи активно вивчають нові дані отримані за допомогою обсерваторії. Водночас вони знаходять час для того, щоб сфотографувати вже відомі небесні тіла, такі як Юпітер.

Раніше, 14 липня, NASA вже публікувало кілька зображень Юпітера, але телескоп продовжує надсилати нові матеріали. Свіжі фото демонструють потенціал застосування обсерваторії для вивчення не лише найвіддаленіших куточків космосу, але й нашої власної Сонячної системи.

Не пропустіть Чому так мало: накопичувач на телескопі "Джеймс Вебб" вміщує всього 68 Гбайт

Нове фото Юпітера

Зараз NASA виклало нове необроблене зображення Юпітера, отримане за допомогою інструменту інфрачервоної ближньої камери телескопа (NIRCam) 27 липня 2022 року. Щоб отримати нове зображення, камера працювала майже 11 хвилин. На фото видно масивний шторм Юпітера, знамениту Велику Червону Пляму, а також смуги в атмосфері планети.



Зображення Юпітера, зроблене космічним телескопом Джеймс Вебб / NASA/ESA/CSA/STScI

Вчені досі активно вивчають атмосферу Юпітера і свіже фото планети має допомогти зрозуміти більше про її характеристики, теплову структуру та шари, а також вивчити такі явищ, як вітри та полярні сяйва.

За попереднім графіком, цілями телескопа цього тижня є:

вулканічний місяць Юпітера Іо,

великий астероїд Гігея

та залишки наднової Кассіопеї А.

Читайте на сайті Порівняння фотографій телескопа "Джеймс Вебб" зі знімками з "Габбла"

Джеймс Вебб шукає найвіддаленішу галактику

Перші ж знімки зроблені телескопом Джеймс Вебб, дозволили виявити відразу двох кандидатів у найдальші галактики, коли нашому Всесвіту було 300-400 мільйонів років. Лише через тиждень після цього обсерваторія знайшла ще одну кандидатку в найбільш віддалені та найдавніші галактики. Новий виявлений об'єкт міг з'явитися на ще більш ранньому етапі формування Всесвіту.