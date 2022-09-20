Земля та Юпітер наблизяться на мінімальну за 70 років відстань: як та коли побачити планету

За даними NASA вже у вересні відстань між нами та Юпітером зменшиться настільки, що планету можна буде побачити з Землі у звичайний бінокль. Розгледіти можна буде також його супутники й навіть кільця.

У ніч на 26 вересня Юпітер буде більшим та яскравішим, ніж будь-коли. Відстань до Землі у цей день становитиме близько 587 мільйонів кілометрів. Найбільша можлива відстань дорівнює 966 мільйонів кілометрів.

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Як побачити Юпітер

Юпітер — п'ята від Сонця планета й найбільша у системі.

У газового гіганта нарахували цілих 53 супутники.

Чотири найбільші – Іо, Європа, Ганімед і Каллісто – називаються галілеєвими.

Їх буде видно в бінокль або телескоп і виглядатимуть вони як яскраві плями по обидва боки від Юпітера.

У NASA кажуть, що ідеальним місцем для спостереження буде майданчик на великій висоті із чистим небом.

У хороший бінокль мають бути видні смуги (принаймні центральна смуга) і три чи чотири галілеєві супутники. Важливо пам'ятати, що Галілей спостерігав за цими супутниками за допомогою оптики 17 століття. Однією з ключових потреб буде стабільне кріплення будь-якої системи, яку ви використовуєте,

— сказав Адам Кобельскі, астрофізик-дослідник із Центру космічних польотів імені Маршалла НАСА в Хантсвіллі, штат Алабама.

Кобельські рекомендує 4-дюймовий телескоп або більше, щоб детальніше розглянути Велику Червону Пляму та смуги Юпітера. Декілька фільтрів у діапазоні від зеленого до синього покращать картинку.