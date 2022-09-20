У ніч на 26 вересня Юпітер буде більшим та яскравішим, ніж будь-коли. Відстань до Землі у цей день становитиме близько 587 мільйонів кілометрів. Найбільша можлива відстань дорівнює 966 мільйонів кілометрів.
Цікаво Джеймс Вебб зробив вражаючі фото полярних сяйв на Юпітері
Як побачити Юпітер
- Юпітер — п'ята від Сонця планета й найбільша у системі.
- У газового гіганта нарахували цілих 53 супутники.
- Чотири найбільші – Іо, Європа, Ганімед і Каллісто – називаються галілеєвими.
- Їх буде видно в бінокль або телескоп і виглядатимуть вони як яскраві плями по обидва боки від Юпітера.
У NASA кажуть, що ідеальним місцем для спостереження буде майданчик на великій висоті із чистим небом.
У хороший бінокль мають бути видні смуги (принаймні центральна смуга) і три чи чотири галілеєві супутники. Важливо пам'ятати, що Галілей спостерігав за цими супутниками за допомогою оптики 17 століття. Однією з ключових потреб буде стабільне кріплення будь-якої системи, яку ви використовуєте,
— сказав Адам Кобельскі, астрофізик-дослідник із Центру космічних польотів імені Маршалла НАСА в Хантсвіллі, штат Алабама.
Кобельські рекомендує 4-дюймовий телескоп або більше, щоб детальніше розглянути Велику Червону Пляму та смуги Юпітера. Декілька фільтрів у діапазоні від зеленого до синього покращать картинку.