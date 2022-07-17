"Джеймс Вебб" сфотографував Юпітер, його кільця та три супутники

Минулого тижня оператори орбітального телескопа "Джеймс Вебб" опублікували перші офіційні зображення, на яких зафіксовані об'єкти далекого всесвіту – галактики та туманності. Однак телескоп сфотографував і значно ближчий об'єкт – Юпітер, три його супутники, а також кільця гігантської планети.

Фотографії найбільшої планети в Сонячній системі були зроблені в процесі введення космічного телескопа в експлуатацію – інженери "Джеймса Вебба" калібрували та перевіряли роботу чотирьох наукових приладів та інших систем обсерваторії. Телескоп був зданий в експлуатацію на початку цього тижня, а у вівторок, 12 липня, продемонстрували перше фото зроблене Джеймсом Веббом, яке ознаменувало початок наукової роботи обсерваторії.

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Знімки були зроблені на камеру ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam (Near-Infrared Camera), фільтри змінювалися. На першому знімку з фільтром 2,12 мкм видно сам Юпітер. Другий був зроблений із фільтром 3,23 мкм.



Знімок Юпітера та Європи з фільтром 2,12 мкм / Фото NASA

Крім Європи на знімках можна розглянути кільця та ще два супутники Юпітера: Метіду та Фіву.



Знімки з фільтрами 2,12 (ліворуч) та 3,23 (праворуч) мкм / Фото NASA

Вченим і самим не терпілося помилуватися фотографіями – вони підтверджують, що "Джеймс Вебб" можна використовувати і для спостереження за об'єктами, розташованими зовсім недалеко. А якщо пощастить, то побачити ознаки вивержень на Європі чи сатурніанському Енцеладі.



Юпітер та Європа на знімку з фільтром 3,23 мкм / Фото NASA

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У NASA також нагадали, що "Джеймс Вебб" вміє відстежувати переміщення об'єктів – вимогою при розробці була здатність стежити за тілами, що рухаються з кутовою швидкістю до 30 кутових мілісекунд на секунду (мсд/c). Цю функцію при калібруванні системи також перевірили: об'єктом став астероїд 6481 Тенцинг із пояса між Марсом та Юпітером. З'ясувалося, що телескоп справляється з об'єктами, кутова швидкість яких становить до 67 мсд/с — у два рази швидше.