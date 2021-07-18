7 червня 2021 року космічний автоматична міжпланетна станція Juno здійснила близький проліт супутника Юпітера Ганімеда. Майже за добу після цього апарат здійснив 34-й обліт Юпітера. Під час прольоту супутника та обльоту Юпітера Juno зробила безліч чудових фотографій, які були надіслані на Землю. NASA об'єднало їх в одному, щоб створити анімацію подорожі космічного апарату від першого обличчя.

Цікаво Свіжі фотографії з глибокого космосу: зонд NASA біля Юпітера

Разюче відео польоту зонда Juno повз Ганімед та Юпітер: дивитись відео онлайн

Зображення обох космічних тіл, зроблені з допомогою камери JunoCam. Вони ортографічно проєктувалися на цифрову сферу, що дозволило створити анімацію польоту.

Під час прольоту біля Ганімеда, швидкість апарату відносно супутника складала 67 тисяч кілометрів на годину. Після цього Juno знадобилося всього 14,5 годин, щоб подолати шлях до Юпітера, який становив понад 1 мільйон кілометрів.

В момент зближення автоматична станція опинилася з 3,4 тисячі кілометрів від газового гіганта, що дало нам можливість в деталях роздивитися шторми над південним полюсом. Своєю чергою потужна гравітація Юпітера розігнала зонд до 210 тисяч кілометрів на годину відносно планети. Окрім цього, орбітальний період був зменшений з 53 днів до 43.

Автоматична міжпланетна станція Juno продовжить досліджувати Юпітер ще довгий час.