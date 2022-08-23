YouTube готує новий розділ на головній сторінці сайту – який контент туди увійде

Подкасти вже давно стали одним з найпопулярніших типів контенту в інтернеті. Часто творці публікують їх у вигляді відео на YouTube, ведучи паралельно запис на камеру, тому поява окремого розділу для них виглядає цілком логічним кроком.

Варто зазначити, що компанія вже давно має окремий додаток "Google Podcasts", однак там можна лише слухати аудіо. Крім того, на цьому сервісі немає таких корисних функцій, як рекомендації схожого контенту, рекомендації нових авторів, пошук за жанрами та іншого, що пропонує YouTube.

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Що відомо про новий розділ подкастів на YouTube

Як зазначає джерело, YouTube є найбільш використовуваною платформою для подкастів. Навіть не маючи окремого розділу для них, він є серйозною проблемою для таких конкурентів, як Spotify та Apple Podcasts. Тепер, імовірно, ситуація для них ще більше погіршиться.

Окрема сторінка з подкастами дебютувала наприкінці липня та все ще перебуває в процесі розгортання. Першими її помітили у 9to5Google. Наразі вона доступна лише обмеженому колу тестових користувачів зі США, для інших же поки що демонструється заглушка "404".



Нова сторінка подкастів на YouTube / Фото arstechnica

Нова сторінка містить популярні шоу та канали, які вже мають мільйони підписників, однак поки що там немає авторів з меншою аудиторією. Судячи з усього, компанія прямо зараз займається її наповненням.

Для компанії подкасти не є пріоритетною ціллю. Для порівняння, у 2021 році стримінгові функції принесли Google 28,8 мільярда доларів, тоді як уся індустрія подкастів торік перевищила 1 мільярд доларів. Однак, судячи з того, що користувачі самі обрали YouTube для публікації подкастів, навіть без якихось спеціальних дій з боку компанії, новий розділ і взагалі сам жанр мають великі перспективи.