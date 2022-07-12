Імовірно, хоча б раз ви бачили на YouTube школярку, намальовану в стилі аніме, яка сидить за столом і щось зосереджено пише в блокноті. Поруч відкритий ноутбук, книги та канцелярське приладдя, а на підвіконні лежить кіт. Часом героїня перегортає сторінку, дивиться у вікно або відкидається у кріслі. А потім все починається заново. Це – цілодобова трансляція YouTube-феномена останніх років: музичний стрім у жанрі Lo-fi, що позиціюється як музика для навчання. Спокійна й розмірена, вона покликана сприяти зосередженню на уроках.

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Що сталося

10 липня у твітері каналу, який сьогодні дивляться понад 10 мільйонів людей, з'явилося повідомлення, що радіо Lo-fi "було вилучене через помилкові попередження щодо авторських прав".

Автори каналу прикріпили скриншот листа, отриманого від YouTube, в якому міститься лише повідомлення про страйк та неможливість подальшої трансляції.

Судячи з усього, вони подали апеляцію, яка спрацювала. Крім того, відповідне звернення зробили до офіційних сторінок відеоплатформи в твітері. Пізніше команда YouTube опублікувала коментар з поясненнями та вибаченнями.

"Підтвердили, що запити на видалення були образливими, і закрили обліковий запис заявників. Ми відкликали страйки та відновили ваші відео – іноді може знадобитися 24-48 годин, щоб все повернулося в нормальне русло! Дуже шкодуємо, що це сталося, і спасибі за ваше терпіння, поки ми розбиралися з цим".

Наразі на сторінці каналу можна побачити прев'ю трансляції, де вказано, що вона тривала 20 843 години та 43 хвилини. Ще один стрім тривав трохи менше – 20 772 годин і 51 хвилину. Але записи обох недоступні.

Канал досі не відновив трансляцію.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок. Аналогічне сталося у 2020 році, коли канал тимчасово закрили через помилку. Ситуація тоді була вирішена на користь "Lofi Girl".