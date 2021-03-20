Відеосервіс YouTube оголосив про запровадження в платформу нової функції під назвою "Перевірки" (Checks). Вона покликана виявляти потенційні порушення авторських прав і рекламних інтеграцій ще до публікації відеороликів. Про це розповіла служба підтримки сервісу.

Як працюватиме функція "Перевірки"

Ідея нововведення полягає у попередженні користувачів про неприйнятний контент. Система відзначить таймкодом місця на відео з потенційними порушеннями і запропонує користувачеві можливі способи вирішення проблем.

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У авторів буде можливість не лише відредагувати ролики, але й оскаржити результати, якщо вони вважатимуть, що система помилилася.

Перевірка займе кілька хвилин. Поки що функція не обов'язкова для використання, і автори можуть публікувати контент без перевірок. Представник YouTube зазначив, що проходження перевірки не захищає від можливих скарг користувачів на порушення правил платформи.

Перші відгуки

У коментарях деякі користувачі, які вже протестували систему, розповіли, що перевірка може тривати довше, ніж зазначено. За словами одного з них, перевірка авторських прав відповідає зазначеному часу, в той час як дослідження монетизації тривала кілька годин.